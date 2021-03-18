РИАМО - 18 мар. В четверг глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов на берегу Москвы-реки в Звенигороде проверил, как проходят специальные учения, ориентированные на ликвидацию последствий паводков в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В частности, Иванов посмотрел, как откачивается вода, изучил технику и обсудил со специалистами сценарии спасения на воде. Из-за снежной зимы в этом году половодье может быть аномальным — ожидается, что уровень Москвы-реки превысит норму на 20-30 сантиметров.

«Сегодня проводим учения по ликвидации последствий паводков. В них принимают участие сотрудники администрации, спасатели и работники сферы ЖКХ. Вопрос для Одинцовского округа крайне важный и актуальный: все мы помним подтопления, которые случались при крупных паводках и многодневных ливнях — в частном секторе, а также в ряде новых микрорайонов», — сказал Иванов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева также будут обследованы водные объекты, представляющие угрозу при повышении уровня воды, на предмет выявления на берегах незаконных построек, аварийных деревьев, навалов мусора, незаконных водовыпусков. До 10 апреля специальная комиссия все эти проблемы ликвидирует.

«Ожидается, что пик паводка придётся на период 10-30 апреля. Уверен, что ЧП в этом году не будет: наши силы и средства готовы к ликвидации последствий паводков», — резюмировал глава муниципалитета.

По статистическим данным, за последние 5 лет на территории Одинцовского городского округа подтоплению подвергались четыре населенных пункта: деревня Часцы, поселок Летний Отдых, деревня Молоденово, город Звенигород. В общей сложности — 14 домов и 30 дворов. Также имелись обращения граждан по системе-112 о незначительных подтоплениях в 13 СНТ, включающие до 120 участков общей площадью до 6,5 га.