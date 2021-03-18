РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В образовательных учреждениях городского округа Люберцы в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память» состоялась Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Организаторами игры являются Всероссийское движение «Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» при участии «Единой России». Школьники из Центрального и Северо-Западного федеральных округов соревновались в знании истории Великой Отечественной войны, логике и сообразительности. Число «1418» в названии мероприятия означает количество дней Великой Отечественной войны, а также — возраст участников игры, от 14 до 18 лет.

«К игре в формате викторины присоединились 126 человек из 12 образовательных учреждений муниципалитета. Ответить на исторические вопросы предстояло онлайн. По итогам игры будет сформирован рейтинг результатов команд. Победители будут награждены ценными призами от организаторов. Каждый игрок зарегистрированной команды сможет получить подтверждающий документ – сертификат участника», - говорится в сообщении.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Люберцах Владимир Беловодский поблагодарил руководство школ за участие в викторине и пожелал успехов всем ребятам.

«Я рад, что несколько наших школ решили поучаствовать в викторине. Хорошо, когда дети не только развлекаются, но и проводят время с пользой», - сказал Беловодский.