РИАМО - 18 мар. На платформу «Умная платежка» за время ее работы перешли около 300 тысяч жителей Подмосковья, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Сервис был создан в прошлом году. Он доступен на сайте, а также в мобильном приложении «МособлЕИРЦ»

«Сервис «Умная платежка» позволяет контролировать оплату ЖКУ, передавать показания приборов, корректировать их и изменять. На платформе есть калькулятор, с помощью которого пользователь сможет проверить, правильно ли произведен расчет, а также в сервисе отображается вся история платежей», – сказал министр в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что жителям больше не надо посещать офисы «МособлЕИРЦ», если они скачали «Умную платежку». Например, для перерасчета достаточно отправить заявление в электронном виде. С помощью сервиса можно заказать любые виды работ: вызвать сантехника или электрика. Скачать его можно в Google Play и App Store.

Велиховский отметил, что для снижения финансовой нагрузки на жителей Подмосковья, вызванной возросшими объемами потребления тепла, им будет предоставлена возможность оплатить начисления за отопление в рассрочку на три месяца, начиная с апреля. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Условия этого зимнего отопительного сезона были очень непростыми. Большое количество дней температура опускалась до -30 градусов, и нагрузки на теплосети были достаточно серьезными. К сожалению, за это приходится платить. Система оплаты теплоснабжения работает по принципу 1/12, когда оплата происходит равными частями с учетом параметров предыдущего отопительного сезона», – пояснил министр.

По его словам, для этого берутся расчетные данные предыдущего года и равными частями начисляется оплата за отопление в течение года. В первом квартале следующего года происходит перерасчет. Обычно этот перерасчет небольшой при одинаковом температурном режиме, но в этом году нагрузка выросла.

«Поэтому по поручению Андрея Воробьева было принято решение облегчить эту финансовую нагрузку, сделать ее в рассрочку. Обычно это единоразовая выплата, компенсационной платеж. В соответствии с перерасчетом, он платится раз в год. Но если в предыдущие годы мы выставляли платеж, и после неоплаты шли штрафные санкции, сейчас было принято решение сделать эту оплату равными частями в течение трех месяцев», – пояснил министр.

В платежке за следующий месяц будет выставлена только одна треть суммы. При этом не будут начисляться ни штрафы, ни пени. Собственнику будет автоматически поступать треть платежа. Такая рассрочка снизит нагрузку.

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