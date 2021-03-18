РИАМО - 18 мар. В четверг стартовала выдача ключей дольщикам ЖК «Зеленые аллеи» в городе Видное. В ближайшее время квартиры получат 459 человек, которые должны были заселиться еще в 2019 году, но строительство затянулось, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В настоящий момент в ЖК «Зеленые аллеи» построены 13 домов из 14, предусмотренных проектом. Последний корпус планируют сдать в мае», — сообщили в пресс-службе.

В микрорайоне уже функционируют школа и детский сад. В сентябре появится еще один — на 155 мест, а также откроется поликлиника. Об этом временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов договорился с руководством компании-застройщика.

«Вопрос социальной инфраструктуры стоит очень остро для жителей микрорайона. Мы обязательно будем работать над его решением. Но главное сейчас — достроить жилье, не допустить появления новых обманутых дольщиков на территории Ленинского округа», — сказал Абаренов.

Он напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу в 2022 году полностью решить данную проблему в регионе.

«Я уверен, что мы ее решим», — резюмировал Абаренов.