РИАМО - 18 мар. В четверг стартовала выдача ключей дольщикам ЖК «Зеленые аллеи» в городе Видное. В ближайшее время квартиры получат 459 человек, которые должны были заселиться еще в 2019 году, но строительство затянулось, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.
В микрорайоне уже функционируют школа и детский сад. В сентябре появится еще один — на 155 мест, а также откроется поликлиника. Об этом временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов договорился с руководством компании-застройщика.
«Вопрос социальной инфраструктуры стоит очень остро для жителей микрорайона. Мы обязательно будем работать над его решением. Но главное сейчас — достроить жилье, не допустить появления новых обманутых дольщиков на территории Ленинского округа», — сказал Абаренов.
Он напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу в 2022 году полностью решить данную проблему в регионе.
«Я уверен, что мы ее решим», — резюмировал Абаренов.
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