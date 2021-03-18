РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Первый заместитель главы администрации Котельников Александр Чуприн вручил в четверг паспорта двум юным жителям муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Торжественное мероприятие прошло в администрации округа.

«От имени главы Сергея Жигалкина и себя лично хочу поздравить вас, ребята, с этим знаменательным событием. Сегодня вы получаете свой главный документ — паспорт гражданина России. Хочу пожелать вам успехов во всех начинаниях, удачи. Ставьте перед собой цели и двигайтесь вперед», - сказал Чуприн.

Всего паспорта получили два подростка.

Он подчеркнул, что в городском округе проживают активные молодые ребята. Они участвуют в спортивных и городских мероприятиях, различных акциях, являются членами молодежных организаций, победителями и призерами региональных и областных олимпиад.