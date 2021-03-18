РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Рабочие «Мосавтодора» отремонтировали светофор, который неправильно показывал сигналы, на улице Кирова в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступила жалоба на работу светофора на улице Кирова. В ней отмечается, что светофор работает неправильно, в частности, одновременно горят как красный, так и зеленый сигналы.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ Московской области «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу неработающего светофора на автомобильной дороге по улице Кирова. Указанная в обращении дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении «Мосавтодора». Работы по восстановлению работы светофора выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.