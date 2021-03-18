РИАМО - 18 мар. В предстоящие субботу и воскресенье на территории Московского региона температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов, возможны небольшие осадки, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу и воскресенье в Московском регионе будет прохладно — температура воздуха составит 0-2 градуса», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в выходные дни возможны небольшие осадки.

В Московской области и столице до 12 часов 20 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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