РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Эвакуации в школах не влияют на качество образования, все уроки восстанавливаются, сообщила начальник управления образования Люберец Виктория Бунтина.
В четверг в Инженерно-технологическом лицее прошел педагогический форум. На нем обсудили показатели, которые говорят о качестве образования.
«Эвакуации в школах не влияют на показатели, потому что все уроки, если и пропускаются детьми, они восстанавливаются либо в дистанционном формате, либо меняется учебный план», - сказала Бунтина.
Она отметила, что на качество образования это никак не влияет.
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