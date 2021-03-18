РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Эвакуации в школах не влияют на качество образования, все уроки восстанавливаются, сообщила начальник управления образования Люберец Виктория Бунтина.

В четверг в Инженерно-технологическом лицее прошел педагогический форум. На нем обсудили показатели, которые говорят о качестве образования.

«Эвакуации в школах не влияют на показатели, потому что все уроки, если и пропускаются детьми, они восстанавливаются либо в дистанционном формате, либо меняется учебный план», - сказала Бунтина.

Она отметила, что на качество образования это никак не влияет.