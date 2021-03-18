РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Показатели качества образования Люберец обсудили на педагогическом форуме в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в Инженерно-технологическом лицее прошел педагогический форум. На нем обсудили показатели, которые говорят о качестве образования. На форуме присутствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сегодня цифра все замеряет, и вы это наблюдаете. В этих «замерах» мы должны быть на каком-то уровне, но точно не внизу. Тема на слуху - это то, что связано с минированием. Кто-то с этим шутит, что касается учебных заведений, то здесь необходимо пройтись по вопросам безопасности от периметра ограждения до дверей - камеры», - сказал глава.

По его словам, ответственность ложится и на директора, и на заместителя по безопасности.

«Сегодня хотелось бы поговорить с директорами школ и заведующим детскими садами о том, как нам выйти на конец года с показателями о качестве образования. Что имеется ввиду, это прежде всего результаты ЕГЭ, итоговая аттестация в 9 классов. Поставлена задача подготовить 60% учеников на оценку 4 и 5 по ЕГЭ по русскому языку и математике, это хороший уровень подготовки детей», - сказала начальник управления образования Люберец Виктория Бунтина.

По ее словам, дети, сдав три экзамена, должны набрать 220 баллов и выше.

«Это позволит безболезненно поступить в ведущие ВУЗы Москвы и Подмосковья - это тоже наш еще один серьезный показатель. Один из показателей - это кадры. Сегодня мы уделяем внимание тому, чтобы педагогический состав был в большей части представлен в школах, чем руководящий», - объяснила она.