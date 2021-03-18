РИАМО - 18 мар. Загруженность улично-дорожной сети в столице достигла 8 баллов из 10 возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, пробки зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Раушской, Кадашевской и Овчинниковской набережных. Заторы есть на Новом Арбате, Тверской улице, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Сложная ситуация на севере, северо-востоке, юго-западе и юго-востоке МКАД, СВХ, Ленинградском и Дмитровском шоссе, а также других магистралях города.

Согласно прогнозам сервиса, к 20:00 плотность движение снизится до 6 баллов, а к 21:00 — до 3 баллов.