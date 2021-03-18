РИАМО - 18 мар. Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии метро снова закрыли для выхода пассажиров по требованию полиции, сообщает Telegram-канал «Метро.Оперативно».

«Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии по требованию полиции временно работает только на вход», — говорится в сообщении.

Для выхода со станции пассажирам рекомендуется использовать северный вестибюль станции.

В столице на стадионе «Лужники» в четверг проходит концерт, посвященный очередной годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления глава государства поздравил граждан с годовщиной воссоединения, а также заявил, что Россия готова жить в новых геополитических условиях, но не согласится, чтобы ее «щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба».