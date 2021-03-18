РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске 175 школьников приняли участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418», организаторы подведут итоги в течение недели, сообщается на сайте администрации округа.

Игру «1418» проводят в ходе реализации плана мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с оргкомитетом «Наша Победа» при поддержке партии «Единая Россия». Это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, в ходе которого школьникам с помощью мозгового штурма нужно отвечать на вопросы об истории Великой Отечественной войны. Каждая игра включает 20 вопросов.

«Ребята в возрасте от 14 до 18 лет заранее зарегистрировались для участия. Во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418» 17 марта приняли участие 175 подольских школьников. Они представили 21 команду из 19 общеобразовательных организаций и одного учреждения по работе с молодежью городского округа Подольск. Организаторы подведут итоги состязания в течение недели», - говорится в сообщении.

На игру знатоков направили Дворец молодежи, школы №№ 8, 11, 18 имени Подольских курсантов, 25, 29, 31, 34, 35, 5 с УИОП, Быковская школа, гимназия имени Подольских курсантов и школа № 1 микрорайона Климовск, гимназия № 7, Сынковская и Федюковская школы, школа поселка МИС, лицей № 1 поселка Львовский и другие.

Основная цель игры — историческое просвещение подрастающего поколения и молодежи, воспитание чувства гордости за подвиги предков, привлечение внимания молодежи к проблемам сохранения историко-культурного наследия, а также искажения исторических фактов.