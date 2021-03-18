РИАМО - 18 мар. Соблюдение требований по охране труда касается не только работодателей, но и самих работников, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

Если работник будет соблюдать все правила охраны труда при исполнении своих служебных обязанностей, это исключит несчастные случаи. Обязанности работника в сфере охраны труда закреплены в статье 214 ТК РФ.

Нарушение работником предусмотренных законом обязанностей является дисциплинарным проступком и влечет за собой дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения на основании п. 5 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).

«Работник также обязан в соответствии с характером выполняемой работы применять средства индивидуальной защиты, а работодатель в свою очередь должен следить за этим. Если работник не выполняет данную обязанность, то он не допускается к работе. Работник также не допускается к работе при наличии неисправных защитных средств, а также в загрязненной специальной одежде или обуви», - добавили в пресс-службе.

Все работники обязаны пройти инструктаж по охране труда. В противном случае работодатель должен отстранить сотрудника от работы, пока он не пройдет соответствующее обучение, период которого не войдет в стаж.

Все работники обязаны немедленно сообщать начальству об угрозе возникновения любой ситуации, опасной для жизни и здоровья людей, а также о несчастных случаях. Работник обязан уведомить руководителя о плохом самочувствии, признаках острого профессионального заболевания или отравлении.

Все работники должны проходить предварительное медицинское обследование перед устройством на работу, а также периодические медосмотры во время работы. Работники младше 21 года обязаны проходить диспансеризацию ежегодно. В случае необходимости некоторым работникам могут быть назначены внеочередные медосмотры.

Жители Подмосковья в трудной жизненной ситуации могут получить выплату до 50 тыс руб>>