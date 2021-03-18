РИАМО - 18 мар. Депутат Государственной думы РФ, доктор медицинских наук Борис Менделевич предложил создать систему, которая позволит возмещать часть затрат россиян на лекарства, сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что иногда получить льготные лекарства бывает сложно. При этом в некоторых случаях нет финансовой или физической доступности. По его мнению, лекарственные препараты не должно быть предметом купли-продажи, так как являются медицинской услугой.

«Необходимо создать систему, при которой, к примеру, антибиотики и иные лекарства, будут выдаваться строго по рецепту врача и в объемах и дозах, прописанных медработником», — сказал депутат.

Менделевич отметил, что важно хотя бы частично возмещать стоимость лекарства. Иначе люди останутся один на один с проблемой из-за отсутствия финансовых возможностей.

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