РИАМО - 18 мар. Памятник народному артисту СССР, почетному гражданину города Москвы Иосифу Кобзону установят в центре столицы в сквере в Оружейном переулке, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, местоположение будущего памятника эксперты утвердили в ходе заседания комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. Обсуждение по поводу места установки монумента длилось почти полгода.

«Всего было предложено 11 вариантов. Однако сейчас по результатам согласования со всеми профильными департаментами и советом депутатов муниципального округа Тверской местом возведения монумента Иосифу Кобзону был выбран сквер в Оружейном переулке (владение 45)», — сказал Шапошников.

Он добавил, что дальнейшее рассмотрение вопроса о включении памятника Кобзону в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения состоится на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям, а также на ближайшем заседании Мосгордумы.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В 2020 году в Москве открыли мемориальную доску артисту на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился на вокальном факультете, а затем преподавал.