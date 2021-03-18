РИАМО - 18 мар. Памятник народному артисту СССР, почетному гражданину города Москвы Иосифу Кобзону установят в центре столицы в сквере в Оружейном переулке, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, местоположение будущего памятника эксперты утвердили в ходе заседания комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. Обсуждение по поводу места установки монумента длилось почти полгода.
Он добавил, что дальнейшее рассмотрение вопроса о включении памятника Кобзону в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения состоится на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям, а также на ближайшем заседании Мосгордумы.
Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В 2020 году в Москве открыли мемориальную доску артисту на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился на вокальном факультете, а затем преподавал.
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