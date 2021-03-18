РИАМО - 18 мар. Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме поддержали установку в столице памятника одному из основоположников химической физики, лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Он добавил, что будет объявлен открытый конкурс на создание памятника прославленному ученому. Принять участие в конкурсе смогут любые творческие коллективы. Финансирование работ предполагается из средств городского бюджета.
Нобелевскую премию по химии Николай Семенов получил в 1956 году за разработку теории цепных реакций. Ученый скончался в 1986 году в возрасте 90 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1990 году имя Семенова присвоили Институту химической физики РАН.
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