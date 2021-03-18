РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске с 19 марта по 2 апреля будут принимать документы кандидатов в члены Общественной палаты округа, общественникам нужно набрать еще одного человека, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа.

«9 января скоропостижно скончался директор спортивного комплекса «Подолье», член Общественной палаты городского округа Подольск Андрей Васин. Теперь в палате 44 человека, а нужно 45, поэтому набирают еще одного», - сказал общественник.

Прием документов кандидатов в члены Общественной палаты округа пройдет с 19 марта по 2 апреля. Кандидатам, выдвинутым при формировании действующей Общественной палаты Подольска, не вошедших в ее состав и письменно подтвердивших свое заявление на вхождение, повторно предоставлять документы не требуется.