Весна — пожалуй, самое романтичное время года, пора свиданий. У тех, кто собирается на рандеву, нередко встает вопрос, как сделать встречу с любимым человеком оригинальной и запоминающейся. В качестве необычного варианта для свиданий москвичи все чаще выбирают иммерсивные театры, где у зрителей задействованы сразу все органы чувств и они сами становятся участниками спектаклей. Корреспондент РИАМО отправился в такой театр и на личном опыте выяснил, что происходит за его стенами.

Полное погружение

Название «иммерсивный театр» происходит от английского immersive — «создавать эффект присутствия, погружения». В традиционных постановках действие происходит на сцене, а зрители наблюдают за тем, что подготовил для них режиссер. Но иммерсивные спектакли устроены иначе.

На таких представлениях сцены нет, зрители могут решать, что и в какой последовательности им делать, а артисты общаются с ними напрямую и прикасаются к ним, вовлекая в ход спектакля. На иммерсивных спектаклях обычно задействованы все органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и чувство равновесия в пространстве. Забегая вперед, скажу, что попал на необычный даже для иммерсивного театра спектакль, где не требовалось зрение — участники оставались с завязанными глазами на протяжении всего действия.

Критики выделяют в иммерсивном театре два основных вида. Первый — «Энвайронмент», от английского environment («окружающая среда»). Второй — «Променад», от французского promenade («прогулка»).

Спектакли первой категории проводятся на заводах, в строящихся зданиях, на берегах каналов, в торговых центрах и музеях. Главная задача зрителя в таких представлениях — через изучение пространства раскрыть сюжет с новой стороны.

Вторая категория иммерсивных спектаклей обычно проводится в форме экскурсий, квестов или путешествий — эти формы образно называют «бродилками». В них зрители должны раскрывать сюжет в то время, как проходят маршрут, подготовленный режиссером. Оба вида спектаклей призваны вывести зрителя из зоны комфорта: из пассивного наблюдателя он превращается в активного участника происходящих событий.

В Москву мода на иммерсивные спектакли пришла из других мировых столиц — Лондона и Нью-Йорка. В столице Великобритании популярным стал проект Secret Cinema («Секретный кинотеатр»), а в США зрители прекращались в участников спектакля Sleep no more («Сна больше нет»). Именно эти представления вдохновили российских режиссеров на то, чтобы развивать иммерсивные театры в нашей стране.

Первые подобные театры появились в Москве в середине 2010-х годов — и с тех пор лишь набирают популярность.

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Вариант для свидания

Об этом явлении я слышал давно, но сходить на подобное представление никак не получалось. Все изменилось 14 февраля — в День святого Валентина. Накануне я решил, что на праздник нужно устроить хороший и интересный вечер для девушки, которая мне очень нравится.

Следующие пару часов я обзванивал все самые интересные места Москвы, которые знал — и везде задавал один вопрос: «А есть у вас на завтра столик на двоих?» Но столиков не было нигде: на 14 февраля в Москве, как оказалось, забронировали буквально все. Тогда-то я и вспомнил про иммерсивный театр — как и любой новый опыт, он показался мне хорошей идеей для вечера вдвоем.

Я выбрал одно из самых популярных в столице мест с иммерсивными спектаклями, о котором мне раньше говорили знакомые. И — о чудо! — там оказались билеты. Причем на самое востребованное в День святого Валентина время — 19:30. Взяв два билета по «кусачей» цене почти в 3 тысячи рублей каждый, я сообщил подруге, что у нас есть план на вечер самого романтичного дня года.

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Спектакль с повязкой на глазах

Сайт иммерсивного театра, куда мы отправились на следующий день, пестрил восторженными отзывами на английском языке, взятыми из западных СМИ. Однако, как оказалось, сам театр ютится в подвальном помещении жилого дома неподалеку от одной из станций кольцевой линии метро. Причем вход туда оказалось найти не так просто: вывеска театра в вечерней темноте была едва заметна.

Спустившись по лестнице, мы с моей спутницей оказались в небольшом помещении, выдержанном в синеватых тонах. Там находились вешалки для одежды, шкафчики с ключами для личных вещей и довольно скромные элементы оформления. Как объяснил нам молодой администратор, мобильные телефоны брать с собой на спектакль категорически запрещено: их принято убирать в шкафчики.

Впрочем, администратор, как выяснилось, в театре играл роль не только инструктора, но и своеобразного проводника для зрителей, направляющего их по ходу сюжета. При этом на каждом спектакле может присутствовать не более шести зрителей, а в тот вечер компанию нам составили и вовсе два гостя — еще одна влюбленная пара. Администратор предупредил, что мы идем на триллер — и он станет испытанием для наших нервов.

Он объяснил, что, если кому-то из нас станет страшно или некомфортно, можно просто поднять правую руку и удерживать ее в таком положении некоторое время. Тогда зрителя выведут со спектакля — но вернуться назад он уже не сможет. Потом нам раздали специальные маски, закрывающие глаза, и за руку провели в зал, где усадили на стулья, стоящие впритык друг к другу. Представление началось.

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Театральная механика

«Лето, выходной день. Вы вчетвером едете отдыхать на дачу к друзьям. Ваша машина движется из центра Москвы, окна открыты, в них дует свежий ветер. Играет приятная музыка, и вы все погружены в предчувствие хорошего отдыха, который ждет вас впереди», — говорит ведущий.

В это время мое лицо действительно обдувает свежий ветерок (вентилятор?), где-то на фоне играет типично автомобильное радио.

Вдруг — скрип тормозов, звук удара и скрежет металла: ДТП. Потом медицинская сирена — и тишина. В нос бьет неприятный больничный запах (что это — спирт?) и ведущий объясняет: вы оказались в больнице и ничего не помните. Вам нужно что-то делать. Он описывает все, что находится кругом — кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, окна с решетками…

«Что вы будете делать?», — раздается его вопрос.

Я решаю, что пора действовать. Говорю, как встаю с кровати — поднимаюсь, сажусь на ее край. Потом начинаю обыскивать прикроватную тумбочку. «Там лежит мобильный телефон с одним делением батарейки, но он не ловит сигнал. А еще печенье», — говорит ведущий. Подумав, я решил, что телефон возьму с собой, а печенье, пожалуй, съем.

«Протяните руки и возьмите», — говорит ведущий.

Так я получил мобильный телефон и простенькое печенье, которое, недолго думая, съел. По правилам игры, класть в карманы ничего нельзя — поэтому одна моя рука отныне оказалась занята телефоном.

А потом мы с другими зрителями отправились исследовать больницу, где оказались, по очереди сообщая, что именно делаем и какие предметы берем. Важно, что передвигаться можно только сообща, поэтому куда именно идти, мы решали вместе.

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Вечер острых ощущений

Дальнейший сюжет оказался весьма насыщенным: как выяснилось, мы — пациенты заброшенной больницы в Москве, разделенной гражданской войной. Апокалипсис в столице наступил из-за загадочного смертельного вируса, который погрузил город в хаос. Теперь в Москве между собой воюют федералы и ополченцы, причем и тем, и другим нужно лекарство от вируса — иначе смерть неизбежна.

Как оказалось, лекарство от опасного заболевания изобрел врач именно той больницы, где мы очнулись. Но за желанным рецептом туда уже мчатся головорезы с обеих воющих сторон…

Этот лихой сюжет, как принято в иммерсивном театре, сопровождается не менее яркими впечатлениями. Некоторые из них могут реально шокировать чувствительных гостей — но из нас никто не ушел. Среди самых ярких ощущений, которые я вынес с собой со спектакля, был запах фекалий, который ударил в нос, когда я открыл один из шкафов в больнице.

Не менее увлекательным был поиск печени внутри импровизированного трупа из морга — на этом моменте в голове промелькнула мысль, что для Дня святого Валентина я выбрал поистине оригинальный вариант отдыха.

Массу эмоций доставила и сцена брутального задержания силовиками, когда на меня и других зрителей грубо кричали со всех сторон, а в лица светили фонариками, свет которых пробивался даже через маски. В какой-то момент второго парня на спектакле «застрелили» — и он все оставшееся время грустно молчал, как положено по правилам. А я в компании двух девушек в это время спасал Москву от страшного вируса.

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Познавая себя

Иммерсивный театр — это в первую очередь театр ощущений. Когда на протяжении всего спектакля зрители находятся в состоянии легкого стресса и напряжения, развязка (мы спасли Москву от вируса, найдя лекарство) приносит с собой настоящий, подлинный катарсис. И когда мне и моим спутницам аплодировали те, кого мы по сюжету спасли от смертельной болезни, ощущения были действительно яркими.

Впрочем, по-настоящему тонко всю суть иммерсивного театра прочувствовала моя спутница Мария — я попросил ее описать свои ощущения от спектакля и привожу их здесь с небольшими купюрами. Мы абсолютно не пожалели, что провели вечер столь необычным способом, и лучше узнали друг друга.

А теперь — слово Марии:

«Твои глаза закрыты — и ты смотришь вглубь себя. Всматриваешься: кто ты? Что ты? Ты в этой игре видишь себя настоящую и понимаешь, как бы ты поступила, случись все на самом деле. Проявила бы ты смелость или испугалась? Спасла или убила? Позаботилась или бросила? Спасла себя или другого человека?

Это очень тонкая игра, не только развлекательная, но и психологическая. В ней ты реально раскрываешь все свои стороны. Ты узнаешь, лидер ты или ведомая, боишься или нет. Готова ли ты взять на себя инициативу, настоять на своем, если придется.

Я столкнулась много с чем внутри себя — почти всю игру я думала об этом и была в себе. Это не игра и не театр — это такая особенная форма психологии, которая помогает не только интересно провести время, но и узнать себя».