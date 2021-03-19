Весна — пожалуй, самое романтичное время года, пора свиданий. У тех, кто собирается на рандеву, нередко встает вопрос, как сделать встречу с любимым человеком оригинальной и запоминающейся. В качестве необычного варианта для свиданий москвичи все чаще выбирают иммерсивные театры, где у зрителей задействованы сразу все органы чувств и они сами становятся участниками спектаклей. Корреспондент РИАМО отправился в такой театр и на личном опыте выяснил, что происходит за его стенами.
Полное погружение
Название «иммерсивный театр» происходит от английского immersive — «создавать эффект присутствия, погружения». В традиционных постановках действие происходит на сцене, а зрители наблюдают за тем, что подготовил для них режиссер. Но иммерсивные спектакли устроены иначе.
На таких представлениях сцены нет, зрители могут решать, что и в какой последовательности им делать, а артисты общаются с ними напрямую и прикасаются к ним, вовлекая в ход спектакля. На иммерсивных спектаклях обычно задействованы все органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и чувство равновесия в пространстве. Забегая вперед, скажу, что попал на необычный даже для иммерсивного театра спектакль, где не требовалось зрение — участники оставались с завязанными глазами на протяжении всего действия.
Критики выделяют в иммерсивном театре два основных вида. Первый — «Энвайронмент», от английского environment («окружающая среда»). Второй — «Променад», от французского promenade («прогулка»).
Спектакли первой категории проводятся на заводах, в строящихся зданиях, на берегах каналов, в торговых центрах и музеях. Главная задача зрителя в таких представлениях — через изучение пространства раскрыть сюжет с новой стороны.
Вторая категория иммерсивных спектаклей обычно проводится в форме экскурсий, квестов или путешествий — эти формы образно называют «бродилками». В них зрители должны раскрывать сюжет в то время, как проходят маршрут, подготовленный режиссером. Оба вида спектаклей призваны вывести зрителя из зоны комфорта: из пассивного наблюдателя он превращается в активного участника происходящих событий.
В Москву мода на иммерсивные спектакли пришла из других мировых столиц — Лондона и Нью-Йорка. В столице Великобритании популярным стал проект Secret Cinema («Секретный кинотеатр»), а в США зрители прекращались в участников спектакля Sleep no more («Сна больше нет»). Именно эти представления вдохновили российских режиссеров на то, чтобы развивать иммерсивные театры в нашей стране.
Первые подобные театры появились в Москве в середине 2010-х годов — и с тех пор лишь набирают популярность.
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Вариант для свидания
Об этом явлении я слышал давно, но сходить на подобное представление никак не получалось. Все изменилось 14 февраля — в День святого Валентина. Накануне я решил, что на праздник нужно устроить хороший и интересный вечер для девушки, которая мне очень нравится.
Следующие пару часов я обзванивал все самые интересные места Москвы, которые знал — и везде задавал один вопрос: «А есть у вас на завтра столик на двоих?» Но столиков не было нигде: на 14 февраля в Москве, как оказалось, забронировали буквально все. Тогда-то я и вспомнил про иммерсивный театр — как и любой новый опыт, он показался мне хорошей идеей для вечера вдвоем.
Я выбрал одно из самых популярных в столице мест с иммерсивными спектаклями, о котором мне раньше говорили знакомые. И — о чудо! — там оказались билеты. Причем на самое востребованное в День святого Валентина время — 19:30. Взяв два билета по «кусачей» цене почти в 3 тысячи рублей каждый, я сообщил подруге, что у нас есть план на вечер самого романтичного дня года.
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Спектакль с повязкой на глазах
Сайт иммерсивного театра, куда мы отправились на следующий день, пестрил восторженными отзывами на английском языке, взятыми из западных СМИ. Однако, как оказалось, сам театр ютится в подвальном помещении жилого дома неподалеку от одной из станций кольцевой линии метро. Причем вход туда оказалось найти не так просто: вывеска театра в вечерней темноте была едва заметна.
Спустившись по лестнице, мы с моей спутницей оказались в небольшом помещении, выдержанном в синеватых тонах. Там находились вешалки для одежды, шкафчики с ключами для личных вещей и довольно скромные элементы оформления. Как объяснил нам молодой администратор, мобильные телефоны брать с собой на спектакль категорически запрещено: их принято убирать в шкафчики.
Впрочем, администратор, как выяснилось, в театре играл роль не только инструктора, но и своеобразного проводника для зрителей, направляющего их по ходу сюжета. При этом на каждом спектакле может присутствовать не более шести зрителей, а в тот вечер компанию нам составили и вовсе два гостя — еще одна влюбленная пара. Администратор предупредил, что мы идем на триллер — и он станет испытанием для наших нервов.
Он объяснил, что, если кому-то из нас станет страшно или некомфортно, можно просто поднять правую руку и удерживать ее в таком положении некоторое время. Тогда зрителя выведут со спектакля — но вернуться назад он уже не сможет. Потом нам раздали специальные маски, закрывающие глаза, и за руку провели в зал, где усадили на стулья, стоящие впритык друг к другу. Представление началось.
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Театральная механика
«Лето, выходной день. Вы вчетвером едете отдыхать на дачу к друзьям. Ваша машина движется из центра Москвы, окна открыты, в них дует свежий ветер. Играет приятная музыка, и вы все погружены в предчувствие хорошего отдыха, который ждет вас впереди», — говорит ведущий.
В это время мое лицо действительно обдувает свежий ветерок (вентилятор?), где-то на фоне играет типично автомобильное радио.
Вдруг — скрип тормозов, звук удара и скрежет металла: ДТП. Потом медицинская сирена — и тишина. В нос бьет неприятный больничный запах (что это — спирт?) и ведущий объясняет: вы оказались в больнице и ничего не помните. Вам нужно что-то делать. Он описывает все, что находится кругом — кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, окна с решетками…
«Что вы будете делать?», — раздается его вопрос.
Я решаю, что пора действовать. Говорю, как встаю с кровати — поднимаюсь, сажусь на ее край. Потом начинаю обыскивать прикроватную тумбочку. «Там лежит мобильный телефон с одним делением батарейки, но он не ловит сигнал. А еще печенье», — говорит ведущий. Подумав, я решил, что телефон возьму с собой, а печенье, пожалуй, съем.
«Протяните руки и возьмите», — говорит ведущий.
Так я получил мобильный телефон и простенькое печенье, которое, недолго думая, съел. По правилам игры, класть в карманы ничего нельзя — поэтому одна моя рука отныне оказалась занята телефоном.
А потом мы с другими зрителями отправились исследовать больницу, где оказались, по очереди сообщая, что именно делаем и какие предметы берем. Важно, что передвигаться можно только сообща, поэтому куда именно идти, мы решали вместе.
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Вечер острых ощущений
Дальнейший сюжет оказался весьма насыщенным: как выяснилось, мы — пациенты заброшенной больницы в Москве, разделенной гражданской войной. Апокалипсис в столице наступил из-за загадочного смертельного вируса, который погрузил город в хаос. Теперь в Москве между собой воюют федералы и ополченцы, причем и тем, и другим нужно лекарство от вируса — иначе смерть неизбежна.
Как оказалось, лекарство от опасного заболевания изобрел врач именно той больницы, где мы очнулись. Но за желанным рецептом туда уже мчатся головорезы с обеих воющих сторон…
Этот лихой сюжет, как принято в иммерсивном театре, сопровождается не менее яркими впечатлениями. Некоторые из них могут реально шокировать чувствительных гостей — но из нас никто не ушел. Среди самых ярких ощущений, которые я вынес с собой со спектакля, был запах фекалий, который ударил в нос, когда я открыл один из шкафов в больнице.
Массу эмоций доставила и сцена брутального задержания силовиками, когда на меня и других зрителей грубо кричали со всех сторон, а в лица светили фонариками, свет которых пробивался даже через маски. В какой-то момент второго парня на спектакле «застрелили» — и он все оставшееся время грустно молчал, как положено по правилам. А я в компании двух девушек в это время спасал Москву от страшного вируса.
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Познавая себя
Иммерсивный театр — это в первую очередь театр ощущений. Когда на протяжении всего спектакля зрители находятся в состоянии легкого стресса и напряжения, развязка (мы спасли Москву от вируса, найдя лекарство) приносит с собой настоящий, подлинный катарсис. И когда мне и моим спутницам аплодировали те, кого мы по сюжету спасли от смертельной болезни, ощущения были действительно яркими.
Впрочем, по-настоящему тонко всю суть иммерсивного театра прочувствовала моя спутница Мария — я попросил ее описать свои ощущения от спектакля и привожу их здесь с небольшими купюрами. Мы абсолютно не пожалели, что провели вечер столь необычным способом, и лучше узнали друг друга.
А теперь — слово Марии:
«Твои глаза закрыты — и ты смотришь вглубь себя. Всматриваешься: кто ты? Что ты? Ты в этой игре видишь себя настоящую и понимаешь, как бы ты поступила, случись все на самом деле. Проявила бы ты смелость или испугалась? Спасла или убила? Позаботилась или бросила? Спасла себя или другого человека?
Я столкнулась много с чем внутри себя — почти всю игру я думала об этом и была в себе. Это не игра и не театр — это такая особенная форма психологии, которая помогает не только интересно провести время, но и узнать себя».
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