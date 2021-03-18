РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Рабочие демонтировали аварийный снегозадержатель в детсаду №38 подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на повреждение ограждения на кровле детсада. Он отметил, что в детсаду №38 «Искорка» в микрорайоне Кузнечики на крыше повреждено ограждение снега, и если с крыши съедет сугроб, то оно может упасть на детей.

«Комитет по образованию администрации округа рассмотрело обращение по вопросу чистки кровли здания детского сада от снега и наледи. Сообщаем, что проведена проверка. Факты подтвердились. Нарушения в содержании здания детского сада №38 «Искорка» устранены. Также были проведены работы по демонтажу снегозадержателя», - сказала председатель комитета Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.