РИАМО - 18 мар. Число россиян, готовых отправиться в путешествие, выросло почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а самым популярным видом отдыха является пляжный, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно данным Ipsos, путешествовать по России планируют 69% респондентов, за рубеж готовы отправиться 36% опрошенных», – говорится в сообщении.

В мае 2020 года в туристические поездки по стране после того, как будут сняты ограничения, собирались только 36% респондентов, за границу хотели отправиться 20% опрошенных.

Что касается вида отдыха, то самым популярным по-прежнему остается пляжный. Такой вид отдыха выбирают 70% опрошенных, 47% граждан России собираются отправиться к родным и знакомым, 30% – выбирают походы, 22% – посетят фестивали и спортивные мероприятия.

Авиасообщение с некоторыми странами стало постепенно возобновляться с лета 2020 года.