РИАМО - 18 мар. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала установку памятника работникам автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК), погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Как отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский, памятник планируется установить по инициативе Московского городского совета ветеранов.

«Москва выделяет субсидию для этой работы. Имеется в виду замена существовавшего в свое время произведения, связанного с ушедшими на фронт работниками автомобильного завода, и возведение нового произведения, связанного с этой тематикой», - сказал Воскресенский.

Знаменитый производитель автомобилей «Москвич» занимал территорию, которая сейчас является одной из площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва» в районе Печатники. В общей сложности на фронт Великой Отечественной войны отправились более 16 тысяч автомобилестроителей.

В 1973 году перед главным входом на завод был установлен памятник работникам, погибшим в годы ВОВ. В 1990-е годы монумент был демонтирован. Новый памятник планируется установить на месте, где раньше располагалась проходная АЗЛК.