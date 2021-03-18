РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В городском округе Мытищи представителям Всероссийского общества слепых рассказали о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на странице МГКБ в соцсети «ВКонтакте».
Врачи Мытищинской городской клинической больницы начали проведение цикла встреч с представителями местных общественных организаций ветеранов, пенсионеров, инвалидов по информированию о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
«В центе реабилитации инвалидов «Мечта» заведующая поликлиникой №5 МГКБ Марина Сычева встретилась с представителями Мытищинской местной общественной организации «Всероссийское общество слепых». Марина Юрьевна рассказала о пользе и противопоказаниях вакцинации, вакцинах от Covid-19, разработанных в России, ответила на вопросы из зала», - говорится в сообщении.
Следующая встреча состоится 22 марта в центре реабилитации инвалидов «Мечта» с представителями местного отделения Всероссийское общество слепых, проведет ее заведующая поликлиникой №2 МГКБ Любовь Кикоть.
Также 22 марта в библиотеке имени Дмитрия Кедрина заведующая поликлиникой №1 МГКБ Екатерина Суслова встретится с представителями Союза пенсионеров Подмосковья в Мытищах. А 23 марта в библиотеке пройдет встреча представителей Мытищинской организации «Всероссийское общество инвалидов» с заместителем главного врача по развитию медицинской помощи МГКБ Максимом Максимовым.
24 марта в библиотеке заместитель главного врача по поликлинической работе МГКБ Сергей Комаров встретится с советом ветеранов общественной организации «Ветеран» Мытищ.
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18 МАРТА
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