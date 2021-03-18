РИАМО - 18 мар. Сотрудники «Московского паркинга» с судебными приставами задержали автомобиль Infiniti EX35, владелица которого накопила штрафы на общую сумму 400 тыс рублей, сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

365 тыс. рублей составлял долг по штрафам за неоплату парковки, а общая сумма штрафов превышала 400 тыс. рублей.

«Задержанный автомобиль переместили на спецстоянку «Московского паркинга», где он будет храниться до погашения владельцем всех задолженностей. Если этого не произойдет, то авто могут отправить на реализацию, чтобы погасить долг», - говорится в сообщении.

Штрафы нужно оплачивать в течение 60 дней после их вступления в силу. Информацию о наличии штрафов можно проверить в приложении «Парковки Москвы», на портале «Автокод» или сайте мэра Москвы.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.