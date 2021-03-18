РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В городском округе Мытищи обсудили вопросы своевременного вывоза мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в администрации состоялось совещание по вопросам ЖКХ. На встречу пригласили представителей администрации округа, руководителей территориальных управлений и управляющих компаний. С участниками обсудили тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов, график вывоза мусора с контейнерных площадок по отдельным адресам на территории округа.

«Мы призываем регионального оператора принять дополнительные меры и наладить своевременный и надлежащий вывоз мусора с территорий. На территории округа остаются болевые точки, но региональный оператор имеет в целом все возможности оперативно отрабатывать все проблемные места», – сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации округа Павел Седойкин.

Также был заслушан доклад регионального оператора об итогах проделанной работы. Продолжаются мероприятия по погашению дебиторской задолженности.

«Задолженность, которая сформировалась на сегодняшний день, складывается из неплатежей конечных потребителей – жителей многоквартирных домов округа, собственников частных домов (это индивидуальный жилой сектор). Задолженность имеет тенденцию к периодическому росту, а снижается ближе к концу расчетного периода. Одна из причин – население получает платежи отдельно от платежных агентов», – добавил Седойкин.

Он отметил, что отдельно счета выставляют «Электросеть», «Мосэнергосбыт», ЕИРЦ, некоторые управляющие организации. Поэтому жители оплачивают одну платежку, а вторую нет, таким образом, формируется задолженность.