РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Жители подмосковного Подольска могут принять участие в акции «Амнистия на выставленные пени» регоператора МСК-НТ для должников индивидуального жилого строительства, в ходе которой оплатившим задолженность по обращению с ТКО пени учтут как переплату, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» проводит весеннюю акцию «Пеневая амнистия» для жителей индивидуального жилого сектора (ИЖС) городских округов Подольск, Серпухов, Чехов, Пущино и Протвино. В ней могут принять участие потребители коммунальной услуги «обращение с ТКО».

«В акции могут принять участие домовладельцы с задолженностью по оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО» за два и более месяцев. Участникам будут списаны все начисленные пени по коммунальной услуге «Обращение с ТКО». Для этого нужно до 30 апреля полностью погасить задолженность перед регоператором по обращению с ТКО. То есть оплатить всю сумму выставленного счета за март, включающую задолженность, пени и текущие начисления. При оплате необходимо обязательно указывать номер лицевого счета по услуге «Обращение с ТКО», - говорится в сообщении.

Итоги амнистии подведут с 1 по 31 мая. Участникам акции аннулируют все пени. Вся сумма оплаченных пени будет учтена в платежных документах ОАО «Мосэнеросбыт» следующих периодов в качестве переплаты по лицевому счету. Участники акции увидят погашенную ими в апреле сумму пени как переплату за коммунальную услугу в июньских платежках за май.

С 1 января текущего года в соответствии с постановлением правительства РФ восстановлено начисление пени за несвоевременно уплаченную коммунальную услугу. Также выставляются пени за январь и февраль, начисленные до введения моратория. Согласно части 14 статьи 155 ЖК РФ, при наличии задолженности пени начинают начислять с 31-го дня задолженности.