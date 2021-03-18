РИАМО - 18 мар. Жителю Красногорска Сергею Медведеву подарили карту «Тройка», пополненную на 3 тысячи рублей, как 100-тысячному пассажиру, который оплатил проезд в общественном транспорте Подмосковья такой картой, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Объединение транспортной системы Москвы и Московской области логично. Это ответ на запрос пассажиров, которым, конечно, удобнее пользоваться одной картой для ежедневных перемещений по московской агломерации. Границы и барьеры стираются. Самый ценный ресурс - время. И карта «Тройка» позволяет его экономить», - сказала генеральный директор ООО «СберТройка» Валерия Матюхина.

По ее мнению, даже пять минут в день, сэкономленные в очередях при ежедневных поездках, за год превращаются в целые сутки. Она вручила карту юбилейному пассажиру.

Многие пассажиры Подмосковья отмечают удобство единой системы оплаты проезда. Удобство отметили и жители Москвы, которые ездят на транспорте Подмосковья.

«Я пользуюсь общественным транспортом каждый день - езжу на автобусах, МЦД и на метро в зависимости от дальности поездки. И то, что теперь я могу оплатить проезд одной «Тройкой» и у нас в области, и в Москве - это очень удобно», - сказал Сергей Медведев.

С февраля 2021 года проезд в общественном транспорте Подмосковья можно оплачивать картой «Тройка». Объединение билетных систем между Московской областью и Москвой - это масштабный проект правительства Московской области, правительства Москвы и СберБанка.