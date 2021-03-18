РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. На семинаре-совещании в четверг в администрации городского округа Люберцы вручили почетные грамоты лучшим специалистам предприятий по охране труда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В администрации муниципалитета в четверг прошел семинар «День охраны труда». В нем участвовали представители администрации, отдела надзорной деятельности по Люберцам УНД ГУ МЧС России по Московской области, территориального отдела Роспотребнадзора по Подмосковью, регионального отделения Фонда социального страхования РФ, министерства социального развития Московской области.

«За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в создание и развитие эффективной системы управления охраной труда в организации почетные грамоты главы городского округа Люберцы вручили начальнику бюро охраны труда Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова Кириллу Капустину, специалисту по охране труда ООО «БИС Складской комплекс» Любови Бабанских», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также грамоты вручили начальнику отдела охраны труда и техники безопасности «Московской областной противопожарно-спасательной службы» Алексею Политаеву, руководителю службы охраны труда АО «Люберецкий Водоканал» Ирине Сторожевой, специалисту по охране труда и пожарной безопасности ООО «ИРЕКС» Сергею Кальсину, начальнику бюро по охране труда ООО «Техэнергокомплекс» Любови Пикалиной.

По его словам, на совещании присутствовали 112 человек. На мероприятии обсудили состояние условий и охраны труда на предприятиях городского округа Люберцы, новое в законодательстве по пожарной безопасности, медосмотры работников, производственный контроль, предупредительные меры по сокращению производственного травматизма.