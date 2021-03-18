РИАМО - 18 мар. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала установку в столице памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«У нас есть указ президента РФ об увековечении памяти Иосифа Давыдовича в Москве, поэтому это наша профессиональная обязанность, в приоритетном порядке рассматриваем этот вопрос. Он был почетным гражданином города Москвы, прославил всю страну и Москву, деньги на установку памятника выделяются Москвой, поэтому это памятник городского значения», - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В репертуаре артиста было более 3 тысяч песен.

В 2020 году в Москве открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. Ее установили на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице, где Кобзон учился на вокальном факультете, а затем преподавал.