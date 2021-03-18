РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске начался ямочный ремонт дорожного полотна на улице Павлика Морозова, капитально дорогу отремонтируют во втором квартале текущего года, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

В рамках партийных проектов «Народный контроль» и «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» помощник Кулева по его поручению провел мониторинг ямочного ремонта на улице Павлика Морозова. Ранее депутат сообщал о переносе сроков начала ремонта дорожного полотна из-за задержки открытия асфальтовых заводов.

«Ямочный ремонт является промежуточным решением по улучшению качества дорожного полотна перед началом капитального ремонта автомобильной дороги с устройством бортовых камней и тротуара, который вероятно начнется во втором квартале текущего года», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность комитету по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска и МКУ «Дорожное хозяйство» за сдержанное обещание о повторном проведении ямочного ремонта и оперативное начало работ.