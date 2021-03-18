РИАМО - 18 мар. Психологическую помощь готовы оказать школьнику, который стал свидетелем жестокого убийства, произошедшего в Котельниках, сообщает «360».

Утром во дворе многоэтажного жилого дома 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. На появившихся кадрах с места событий можно увидеть, что все это происходило на глазах у школьника. Он бросился бежать с места преступления.

«Если родители сочтут нужным, то мы готовы предоставить психологическую помощь для мальчика. Я уверена, что и школа готова оказать содействие. Мы всегда открыты. Здесь важно в первую очередь желание родителей», — рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Она отметила, что, по мнению специалистов, акты насилия сохраняются в памяти у детей. Это может влиять на их психику в дальнейшей жизни.

Подозреваемого удалось задержать. Вскоре его допросят.