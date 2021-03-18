РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. С начала текущего года на железнодорожных путях на территории Люберец погибли четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управление транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец призывает жителей быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, и напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. С начала 2021 года на территории округа произошло четыре случая смертельного травмирования на железнодорожной инфраструктуре», – говорится в сообщении.

Последний случай произошел 3 марта на перегоне платформа Ухтомская – станция Люберцы-1. Тогда был смертельно травмирован мужчина 1996 года рождения.

Необходимо помнить, что железная дорога – зона повышенной опасности. Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы.