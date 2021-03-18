РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Подольский центр занятости населения с начала текущего года помог получить новую профессию 79 безработным гражданам, чаще всего выбирали программы обучения на водителя погрузчика, оператора котельной, знание программы 1С, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«С начала текущего года Подольским центром занятости населения направлено на обучение и дополнительное профессиональное образование 79 безработных граждан», - говорится в сообщении.

Наиболее востребованные программы обучения: водитель погрузчика, оператор котельной, знание программы 1С, бухгалтерский учет, кладовщик.