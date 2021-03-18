РИАМО - 18 мар. Порядок трудовой деятельности водителей определяется специальным документом, который называется «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

«Так, графики работы (сменности) на линии составляются работодателем для всех водителей ежемесячно на каждый день (смену) и доводятся до сведения водителей не позднее, чем за один месяц до введения их в действие», - говорится в сообщении.

Все графики должны быть утверждены работодателем с учетом мнения представительного органа работников в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ. Под представительным органом подразумевается профсоюз или другой представительный орган работников, который избран коллективом.

Работодатель в свою очередь должен отправить в представительный орган работников проект приказа «График работы (сменности)». Затем представительный орган работников в течение пяти рабочих дней подготавливает мотивированное мнение по этому графику.

Если появляются замечания к подготовленному графику, то представительный орган проводит консультации с работодателем в течение трех дней. Если к пониманию прийти не удалось, то оформляется протокол разногласий, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный акт, а представительный орган работников может обжаловать его, обратившись в Государственную инспекцию труда или в суд, либо начать процедуру коллективного трудового спора.

Есть ситуации, когда работодатель может принять график единолично. Это происходит тогда, когда в организации нет представительного органа работников.

Если по условиям производства не может быть соблюдена нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю), то водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода в один месяц. При этом необходимо учитывать, что продолжительность рабочего времени не может превышать нормального числа рабочих часов.

Если перевозки связаны с сезонными работами, то учетный период может устанавливаться продолжительностью до шести месяцев.

Суммированный учет рабочего времени обозначает особый режим труда, который вводится работодателем с учетом мнения представительного органа работников в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. Но исключение могут составлять случаи, предусмотренные Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.

Так, при суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов, но это должно быть регламентировано представительным органом работников.

Во время междугородной перевозки водителю нужно дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов.

Если водитель должен находиться за рулем больше 12 часов, то в рейс направляются два водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха.