РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы по промышленности, спорту, тарифам, имущественным и жилищным вопросам Андрей Сыров 19 марта проведет онлайн-встречу с жителями.

«Уважаемые люберчане! 19 марта в 18:30 состоится онлайн-встреча на тему предоставления жилых помещений по договорам социального найма. Свои вопросы заранее направляйте на электронную почту: a.n.sirov@yandex.ru», - пояснил Сыров.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте администрации округа: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер: https://us02web.zoom.us/j/85989858534?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09. Код доступа: 1234.