РИАМО - 18 мар. Общероссийский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «За Родину!» пройдет 18 апреля в Москве, приглашаются участники от 16 до 35 лет, сообщает АНО Центр развития интеллектуальных игр «РАИК».

Российская ассоциация интеллектуальных клубов и Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» в преддверии празднования годовщины Великой Победы, в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении социальных и иных мер по борьбе с Covid-19, 18 апреля в Москве проводят Общероссийский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «За Родину!».

В программе фестиваля самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

Фестиваль направлен на вовлечение российской молодежи в интеллектуальное творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых молодых людей.

Фестиваль проводится в один день. Возраст участников — от 16 до 35 лет. Необходимо заплатить игровой взнос в размере 600 рублей. Регистрация команд — 18 апреля с 10:30 до 10:50 по адресу: Москва, станция метро «Багратионовская», Багратионовский проезд, дом 7.

На фестивале действует игровое жюри, для решения любых спорных вопросов действует апелляционное жюри. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.