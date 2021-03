Гостей и жителей столицы в предстоящий уикенд ждет множество интересных мероприятий. Любители театра смогут насладиться постановками «Влюбленный Шекспир» и «УтроВечер» с Чулпан Хаматовой. Тем, кто соскучился по музеям, предлагаем посетить уникальную анатомическую выставку «Мир тела» или посмотреть на работы известного мастера видеоарта Билла Виолы. Еще одно масштабное мероприятие выходных – фолк-фестиваль в честь Дня святого Патрика. Об этих и других событиях, которые пройдут в Москве, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 19 марта

Выставка «Мир тела»

Узнать больше о собственном теле и понять, какие функции выполняют его отдельные системы и органы, можно на всемирно известной научно-познавательной выставке «Мир тела», которая проходит на ВДНХ. Ее экспонаты – реальные тела, пожертвованные своими хозяевами просветительскому проекту. Выставка создана докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. Ее основная цель – повышение уровня знаний населения о пользе здорового образа жизни. Приобрести билеты можно на официальном сайте выставки. Возрастное ограничение – 12 плюс.

Где: г. Москва, проспект Мира, д. 119, ВДНХ, павильон 21

Когда: с 12 марта

Стоимость: взрослый билет – 1 150 рублей

«Это вызывает ужас» – первые посетители «выставки трупов» на ВДНХ >>

Концерт группы Pompeya

Послушать классическое инди в исполнении группы Pompeya получится в пятницу, 19 марта, в Arbat Hall. Российский коллектив крайне популярен за рубежом и часто посещает крупные фестивали. Pompeya выйдет на сцену в расширенном составе и представит не только материал со своего нового альбома Bingo, но и любимые фанатами хиты. Приобрести билеты можно на сайте концертного зала.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Arbat Hall

Когда: 19 марта в 20:00

Стоимость: от 1 000 рублей

СУББОТА, 20 марта

Фолк-фестиваль «День и ночь cвятого Патрика 2021»

официальная страница мероприятия в соцсети ВКонтакте

Чтобы с размахом отметить главный ирландский праздник, не обязательно уезжать из столицы. Повеселиться и проникнуться духом Дня святого Патрика получится на масштабном фолк-фестивале в клубе «Известия Hall». Гостей ждут ирландские танцы, а также выступления оркестра волынщиков City Pipes и таких музыкальных групп, как The Clover Rovers, «Тинтал», Mervent, Shedda, Lost Temple Brothers, Green Guard и.

На фестивале впервые будет представлена иммерсивная проекция «Окно в Ирландию», которая на время перенесет зрителей в самые культовые уголки страны. Дополнит празднование атмосферная кельтская ярмарка. Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте клуба «Известия Hall».

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 5, клуб «Известия Hall»

Когда: 20 марта с 14:00 до 23:00

Стоимость: 1 000 рублей

Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>

Выставка «Билл Виола. Путешествие души»

В Пушкинском музее при поддержке банка ВТБ проходит первая в России персональная выставка одного из самых влиятельных современных мастеров видеоарта Билла Виолы. В экспозиции представлено более 20 масштабных видеоработ. Среди них –«Огненная женщина», «Квинтет изумленных», серия «Мученики». Билеты на грядущие выходные уже распроданы, однако попасть на выставку можно в рамках специального вечернего сеанса «Наедине с Биллом Виолой», который проходит после закрытия основной экспозиции музея для публики. Приобрести билеты можно здесь.

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 12, Пушкинский музей

Когда: 20 марта в 20:30 и в 21:00

Стоимость: взрослый билет – 1 000 рублей, детский – 500 рублей



Linkin Park в исполнении оркестра

Большой концерт симфонического оркестра в честь 45-летия со дня рождения солиста группы Linkin Park Честера Беннигтона пройдет в субботу на сцене Arbat Hall. RockestraLive впервые с 2018 года выступит с главными хитами группы, такими как Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I’ve Done и многими другими. Завершит вечер традиционное хоровое исполнение песни One More Light всем залом. Также коллектив обещает порадовать зрителей песнями, которые ранее не исполнялись. Приобрести билеты можно на сайте концертного зала Arbat Hall.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Arbat Hall

Когда: 20 марта в 18:00

Стоимость: от 1 500 рублей

«Музей самоизоляции» – выставка о том, как изменились москвичи за пандемию>>

Спектакль «Влюбленный Шекспир»

В субботу, 20 марта, на сцене Театра имени Пушкина сыграют спектакль по мотивам оскароносного киносценария британского драматурга Тома Стоппарда. Зрителям представят театральное шоу на основе биографии Уильяма Шекспира. По сюжету, молодой драматург находит потерянное вдохновение благодаря любви и пишет трагедию «Ромео и Джульетта» – один из главных своих шедевров. Приобрести билеты можно на сайте театра https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/vlyublennyy-shekspir/.

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр имени Пушкина

Когда: 20 марта в 19:00

Стоимость: от 2 500 рублей



Спектакль «Свадьба Кречинского»

Герман Жигунов Герман Жигунов Герман Жигунов 1 из 3

Спектакль по мотивам трилогии А. В. Сухова-Кобылина рассказывает историю азартного игрока Кречинского, который привык ставить на кон свою честь и готов принести в жертву судьбу влюбленной в него барышни Лидочки Муромской. Коррупция, лудомания – в постановке поднимаются актуальные темы для российской действительности, которые волнуют людей на протяжении ни одного столетия. Приобрести билеты можно на сайте театра. https://m-g-t.ru/performance/svadba-krechinskogo/

Где: г. Москва, Волгоградский проспект, 121, МГТ

Когда: 20 марта в 18:00

Стоимость: от 1 800 рублей

«Союзмультпарк» на ВДНХ: что удивит поколение Z и их родителей>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

Музыкальный спектакль «УтроВечер»

сайт «Яндекс.Афиша»

Одна из самых востребованных российских актрис Чулпан Хаматова представляет спектакль по произведениям Юрия Левитанского «УтроВечер». Постановкой занимался хореограф и танцовщик Владимир Варнава. Вместе они рассказывают историю о том, как живем, что чувствуем и что упускаем из-за ежедневной рутины все мы. Серьезные произведения Левитанского сопровождают музыкальные композиции Баха, Генделя, Филипа Гласса и Арво Пярта. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Чистопрудный бул., д. 17–19, театр «Современник»

Когда: 21 марта в 19:00

Стоимость: от 3 000 рублей

Антикварный маркет «Блошинка»

Традиционный маркет для ценителей антиквариата и винтажа «Блошинка» пройдет в культурном центре «Дом». Здесь будут представлены коллекции старинного фарфора, антикварное кружево, ювелирные изделия, старинные куклы, картины, книги, а также предметы интерьера и советского быта. В маркете принимают участие студия «Зили», частные коллекции «Хрустальный замок», «Золотой Орион», Rariteca, «Александра» и многие другие.

Где: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4, культурный центр «Дом»

Когда: 20 и 21 марта с 12:00 до 19:00

Стоимость: вход свободный

Современная поэзия для всех: 7 стихотворных сборников о самом главном>>

Концерт группы «Аффинаж»

На сцене клуба «Известия Hall» группа «Аффинаж» презентует новый альбом «Мимо. Ранен. Убит.», который фанаты называют самой сильной работой коллектива за все годы его творчества. В рамках большого концерта прозвучат и любимые хиты коллектива. Организаторы обещают, что не обойдется без сюрпризов. Приобрести билеты можно на сайте клуба.

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 5, клуб «Известия Hall»

Когда: 21 марта в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей



КИНОПРЕМЬЕРЫ

Триллер «Игры шпионов»

Остросюжетный триллер с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли о взаимодействии служб разведок во времена Холодной войны. По сюжету, полковник ГРУ Олег Пеньковский выходит на связь с британским бизнесменом и шпионом Гревиллом Винном, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Шпионы договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

«Чики», «Ход королевы» и «Нормальные люди»: лучшие сериалы 2020 года>>

Драма «Пальма»

Трогательная история об овчарке по кличке Пальма, которая не попадает с хозяином на рейс и остается прямо на летном поле. Пес прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернется. Пальма становится другом девятилетнего Коли, который совсем недавно потерял маму и переехал к отцу-пилоту. Летчику Лазареву предстоит сделать нелегкий выбор между карьерой и семьей и решить, что делать, когда вернется хозяин Пальмы.



Мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии»

Анимационная история о юной охотнице из джунглей Амазонии, которая вынуждена встать на защиту родного племени. Узнав, что родному поселку грозит опасность, бесстрашная Айнбо отправляется за помощью с компанией удивительных зверей. Отважных героев ждут опасное восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и даже схватка с мифическим чудовищем.



Боевик «Никто»

Криминальный боевик от русского режиссера Ильи Найшуллера с мировой известностью. Хатч Мэнселл непримечательный и незаметный человек, который живет обычной жизнью, однажды спасает женщину от нападения бандитов. В результате происшествия один из хулиганов попадает в больницу. В итоге последний оказывается братом влиятельного гангстера, который жаждет мести.