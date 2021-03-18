РИАМО - 18 мар. Минэкологии Подмосковья направило в адрес администраций 15 муниципалитетов предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в ходе подготовки к пропуску весенних вод, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Паводок ожидается обильный и сложный. Тем не менее, в ряде муниципальных образований до сих пор не завершено обследование водных объектов и гидротехнических сооружений с целью оценки их готовности», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что в некоторых муниципалитетах не созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Мы будем жестко контролировать работу по недопущению чрезвычайных ситуаций – вплоть до применения мер административного воздействия», – подчеркнул Разин.

Предостережения получили администрации городских округов Раменский, Богородский, Волоколамский, Власиха, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Лобня, Дзержинский, Котельники, Химки, Ступино, Луховицы, Егорьевск и Коломна.

Ранее региональное ГУ МЧС России предупредило о мощнейшем половодье в Подмосковье. Причиной этому станет обилие снега и затяжная весна. В зону подтопления, предварительно, могут попасть 158 населенных пунктов на территории 30 городских округов региона.