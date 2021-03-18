РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных жителей Люберец 19 марта на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 11:00 состоится выставка, посвященная Всемирному дню поэзии. В 12:00 «Сказка с библиокотом Фантиком» - читаем русскую народную сказку «Лиса и козел», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/cdb.brigantina/.