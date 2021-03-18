РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Один из домов на Бородинском бульваре подмосковного Подольска попал в программу капремонта, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«Дом №17 по Бородинскому бульвару включен в программу капитального ремонта области. Постановлением администрации округа взносы на капремонт формируются на счете оператора «Фонд капитального ремонта Московской области». Их будет начислять МособлЕИРЦ. В квитанции, доставленной в марте, отражены сразу начисления за январь и февраль», - говорится в сообщении.

Вопрос об открытии индивидуального спецсчета по капремонту на дом был включен в повестку несостоявшегося собрания прошлого года. Вопрос будет повторно включен в повестку собрания текущего года. Оплаченные взносы не пропадут, а подлежат перечислению из ФКР на спецсчет в течение четырех месяцев.