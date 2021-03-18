РИАМО - 18 мар. В текущем году будет завершен первый этап благоустройства центральной исторической части Звенигорода, план предстоящих работ представлен губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Проект стал победителем IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

«В 2018-м президент дал старт благоустройству исторических городов страны. Мы каждый год обновляем 4-6 небольших городов - Верея, Воскресенск, сейчас Звенигород. Программа очень востребована, жители воспринимают ее на ура. Самое главное – спрашивать жителей, что они хотят благоустроить в том или ином сквере, парке, какую хотят видеть набережную, какие тротуары. Должна быть активная коммуникация, чтобы мы приводили в порядок именно то, что ждут жители», - отметил Воробьев.

В рамках первого этапа проекта «Звенигород – Гостиный Город» обновят городской центральный парк. Здесь сделают новую дорожно-тропиночную сеть. Будет сформирована система «гостиных» – в формате беседок, ротонд, площадок. Зеленые пространства свяжут центр города с Успенским собором, построенном на рубеже XIV-XV веков.

«Проект «Звенигород-Гостиный город» вошел в число лучших по созданию комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс человек». Мы благоустроим историческую часть города, преображения которой очень ждут жители», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Второй этап реализации проекта пройдет в следующем году. Он предусматривает благоустройство улиц Чехова и Почтовой, которые будут соединены пешеходными дорожками с улицами Некрасова, Красная Гора и Городок. По Малиновому оврагу проведут природно-парковый коридор, который объединит в единую систему зеленые массивы Городского парка и Звенигородского Городища. Также благоустроят улицу Московскую.

«Я очень рада, что мы выиграли этот конкурс, выделены средства на то, чтобы преобразить наш город. В Звенигород идет поток туристов. Для меня очень важно, чтобы город, в котором живут мои дети, стал краше, чтобы мы здесь видели привлекательные скверы, площадки, точки объединения молодежи», - рассказала местная жительница Людмила Землякова.