РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В Королеве 11 ребят получили свои первые паспорта гражданина России, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве в четверг прошло торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Вручил паспорта первый заместитель главы администрации округа Юрий Копцик.

«В вашей жизни будет еще много торжественных и праздничных дней, но такого точно больше не будет. Сегодня вы получаете документ с золотым гербом могучей и великой державы. Он возлагает на вас священные и почетные обязанности и дает права, а вам предстоит оправдать высокое звание гражданина РФ», - сказал Копцик.

Школьники получили паспорта и экземпляр Конституции России.