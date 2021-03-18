РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В апреле текущего года состоятся выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Мытищи, сообщил председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

В четверг состоялось заседание совета депутатов муниципалитета. На мероприятии рассмотрели вопрос об установлении сроков формирования Молодежного парламента.

«Нам предстоит в апреле провести выборы нового состава Молодежного парламента при совете депутатов. Самое главное, что мы вовлекаем нашу молодежь, тех, кто интересуется вопросами местного самоуправления, и показываем нашу работу изнутри. У нас действует очень много различных молодежных организаций, но совет депутатов имеет свои особенности», - сказал Гореликов.

Он отметил, что каждая инициатива молодежи нуждается в поддержке, в том числе и материальной, обсуждении, продвижении определенных проектов. И здесь молодежь имеет возможность себя показать.

«При формировании этого парламента мы активно взаимодействуем со всеми молодежными организациями. А для нас самое главное, что в отличие от всех остальных, это дело проходит на выборной основе. Это мини-модель проведения выборов тем, кому это интересно», - добавил Гореликов.