РИАМО - 18 мар. Согласно данным опроса, который был приурочен ко Дню поэзии, наибольшей популярностью у россиян среди отечественных и зарубежных поэтов пользуется Сергей Есенин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На втором месте «наше все» — Александр Пушкин (43%), на третьем — одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века — Анна Ахматова (42%)», — говорится в сообщении.

В топ-5 также вошли английский драматург Уильям Шекспир (41%) и поэтесса Марина Цветаева (38%).

Рейтинг отечественных авторов не остался без Михаила Лермонтова, Александра Блока, а также Владимира Маяковского. Из иностранных авторов были отмечены Омар Хайям, Оскар Уайльд и Данте Алигьери.

Рейтинг удалось составить во время исследования, которое провел книжный сервис MyBook. Участниками стали более 2 тысяч человек.

Всемирный день поэзии отмечается каждый год 21 марта.