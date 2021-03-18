РИАМО - 18 мар. Десять учащихся из школ подмосковного Реутова присоединились к Всероссийскому историческому квизу 1418, организованному движением «Волонтеры Победы» и оргкомитетом «Наша Победа» при участии партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Викторина 1418 представляет из себя интеллектуальную командную онлайн-игру, в которой участники, используя метод мозгового штурма, отвечают на вопросы ведущего», – говорится в сообщении.

Число 1418 в названии мероприятия означает количество дней Великой Отечественной войны, а также возраст участников игры – в ней приняли участие ребята от 14 до 18 лет.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что участие в игре является одним из этапов реализации партийного проекта «Историческая память» в регионе.

«Патриотическому воспитанию школьников наша организация уделяет большое внимание. Достаточно вспомнить конкурс школьных музеев, областной конкурс открыток к 75-летию Победы и «Диктант Победы», в которых самое активное участие принимали школьники и молодежь. Поэтому мы в полной мере поддерживаем еще один интересный проект в этом направлении – игру 1418», – отметил он.

В Реутове в исторической интеллектуальной игре приняла участие одна команда, в которую вошли 10 школьников. Центральной площадкой стала школа №10, располагающаяся в 10 микрорайоне муниципалитета.

Как уточнил депутат совета депутатов Реутова Дмитрий Легчилов, после викторины многим участникам захотелось более детально узнать о событиях 1941-1945 годов. Он также добавил, что в скором времени городской округ начнет готовиться к праздничным мероприятиям, приуроченным к 9 Мая.

По итогам игры будет сформирован рейтинг результатов команд. Он должен быть опубликован в течение недели на сайте игры. Победители будут награждены ценными призами от организаторов. Каждый игрок зарегистрированной команды сможет получить подтверждающий документ – сертификат участника.