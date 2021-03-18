РИАМО - 18 мар. Ближайшие пять дней в Москве будет прохладно и погода существенно не изменится, однако потепление прогнозируют с 23 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ночные температуры будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. Днем воздух прогреется от 0 до плюс 5 градусов. Также возможны небольшие осадки.

«Однако с 23 марта наметятся позитивные перемены. Инициатива станет переходить к антициклону, который, по всей видимости, будет господствовать почти до конца месяца. При этом установится западно-восточный перенос воздушных масс», — говорится в сообщении.

Ночные температуры в Москве в последнюю неделю марта будут колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. К следующим выходным днем столбики термометров будут подниматься до плюс 10 градусов.

Примечательно, что за последние 30 лет дата наступление климатической весны в столице сдвинулась с 27 на 21 марта.