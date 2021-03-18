РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Принятие правил землепользования и застройки Мытищ переходит от совета депутатов в полномочие администрации городского округа, сообщил председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

В четверг в Мытищах состоялось очередное заседание совета депутатов. В текущем году оно впервые проводилось очно.

«Сегодня было рассмотрено не так много вопросов, они были рабочие, повседневные. Главный вопрос - принятие правил землепользования и застройки переходит от совета депутатов в полномочие администрации городского округа. Мы внесли эти изменения в связи с принятием закона Московской области в этом направлении», - сказал Гореликов.

Начальник управленияградостроительного развития администрации муниципалитета Артем Швыряев отметил, что теперь принятие решений об утверждении правил землепользования и застройки, либо внесение изменений в данный документ принимается главой администрации городского округа.