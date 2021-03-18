РИАМО - 18 мар. Новые правила для въезда грузовиков массой более 3,5 тонн в Москву заработают на месяц позже — с 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного Дептранспорта.

Перевозчикам дали на месяц больше времени на подготовку к изменениям движения. Ранее перевод транзита грузового транспорта на ЦКАД и областные трассы А-107 и А-108 планировался с 5 апреля.

«Нас попросили дать дополнительное время, еще 2-3 недели, чтобы перестроиться. Мы дадим 1 месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы», — сообщили в пресс-службе.

Новые ограничения вступят в силу 5 мая. Департамент транспорта также готов оказать перевозчикам помощь в получении пропусков.

«Мы приняли решение помочь с переходом на ночную доставку в Москву, усилить контроль за транзитными передвижениями с помощью ГЛОНАСС и ввести те же правила для иностранных перевозчиков, что действуют и для российских компаний», — добавили в пресс-службе департамента.

Кроме того, для компаний также проведут дополнительные обучающие семинары.

Ранее движение транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн было переведено на ЦКАД и бесплатные дороги А-107 и А-108.