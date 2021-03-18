РИАМО - 18 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский 19 марта откроет новую ферму и проведет встречу с представителями молочной отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.

Воскресенский посетит с рабочим визитом Коломенский и Зарайский городские округа.

«В рамках поездки министр примет участие в торжественном открытии молочной фермы «КФХ Маркин», построенной за счет грантовой поддержки властей Подмосковья», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр посетит крупные молочные сельхозпредпрятия и проведет совещание с руководителями хозяйств молочной отрасли Московской области, на котором обсудит итоги работы молочного скотоводства за 2020 год и планы на 2021 год.

Также будут подняты насущные вопросов молочной отрасли в целом. Обсудят и ее дальнейшее развития.

Позже состоится торжественное награждение областными наградами лучших специалистов сельскохозяйственных организаций в сфере молочного животноводства.