РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В федеральную собственность предполагается передать помещение, которое занимает Мытищинский городской суд, сообщила заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений администрации горокруга Александра Знаменская.

В четверг в Мытищах состоялось очередное заседание совета депутатов городского округа. На мероприятии обсудили вопрос об утверждении перечня имущества, предполагаемого к передаче из муниципальной собственности округа в федеральную.

«В федеральную собственность предполагается передать помещение, которое занимает на сегодняшний день Мытищинский городской суд. Часть помещения уже в собственности федеральной, часть помещения, которое занимает суд, предлагается также передать в федеральную собственность», - сказала Знаменская.

Председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов отметил, что в рамках заседания часть имущества городского округа была также передана в собственность Московской области.