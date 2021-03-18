РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Власти подмосковного Подольска смогут предоставлять жилье участковым уполномоченным полиции на время замещения ими данной должности, соответствующее дополнение планируется внести в устав округа, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 17 марта прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования городской округ Подольск Московской области».

«В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» одна из статей была дополнена нормой, согласно которой к правам органов местного самоуправления отнесено право предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности. Учитывая изложенное, предлагается часть 1 статьи 7 устава привести в соответствие с данной нормой закона», - сказал замглавы администрации округа Денис Жабин.

Также в устав были внесены дополнения, связанные с приведением этого основного правового документа в соответствие с нормами закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и закона «О концессионных соглашениях».